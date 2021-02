Man aangehouden na mishandeling BOA

Een BOA sprak een groepje jongens aan die geen mondkapje droegen in Den Haag CS. Dit beviel een van de jongens overduidelijk niet. Hij werd agressief, waarop de BOA hem verzocht om het station te verlaten. Daarop sloeg de jongen de BOA en ging er vandoor. Zijn collega’s gingen meteen achter de verdachte aan en troffen hem even later aan. Hierop werd hij aangehouden. Gewaarschuwde agenten brachten de man over naar een politiebureau.



Geweld tegen mensen met een publieke functie

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.