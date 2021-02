Agenten vinden mes bij controle

Agenten controleerden de man omdat er een henneplucht uit zijn auto kwam. De dienders vorderden de verdachte om drugs die hij eventueel bij zich had aan hen te geven. Daarop overhandigde hij een gebruikershoeveelheid hennep. Vervolgens werd de auto van de man doorzocht. Daarbij vonden de agenten een groot mes. Daarop is de Bergenaar aangehouden, meegenomen naar het politiebureau en na verhoor weer in vrijheid gesteld. Het mes is verbeurd verklaard en zal worden vernietigd.