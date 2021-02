Aanhoudingen en doorzoekingen in omvangrijk synthetisch drugsonderzoek

De vandaag aangehouden verdachten zijn volgens het OM te linken aan de criminele organisatie die verantwoordelijk is voor het op 6 augustus 2020 aangetroffen ingegraven drugslab in Montfoort. Het betrof een professioneel gebouwd, in werking zijnd, crystal meth lab. Dat werd aangetroffen in strafrechtelijk onderzoek 26Bluffton. Het lab was gebouwd in zeecontainers die weer afgedekt waren met dijkverzwaringsklei. In 26Bluffton zitten de aangehouden eigenaar van het terrein waar het drugslab was en een laborant nog steeds vast. Onderzoek wees uit dat deze laborant ook kan worden gelinkt aan een lab in Harmelen in 2019.