Gevaarlijke nepmails en sms van pakketbezorgers

Je ontvangt een sms-bericht of mail over een pakketje dat naar je onderweg is. De kans is groot dat je inderdaad op een pakketje zit te wachten. Maar let op, het kan om een phishingbericht gaan. Het bericht dat je via sms of mail ontvangt, lijkt dan afkomstig van PostNL, DHL, DPD of een andere bekende pakketbezorgdiensten. Vaak staat er in het bericht dat je invoerkosten of verzendkosten moet betalen en dat pas dan het pakketje wordt bezorgd. Vervolgens lokken de criminelen je via een link naar een nepwebsite en halen op die manier geld van je bankrekening.