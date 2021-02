Foto’s verdachten avondklokrellen Tilburg getoond in Bureau Brabant

In deze zaak zoeken we inmiddels toch wel notoire winkeldief. Meerdere keren heeft hij toegeslagen in verschillende filialen van Kruidvat in Veldhoven en Waalre. De filiaalmanager betrapte hem eerder op diefstal en stuurde hem de winkel uit. Wat ze dan nog niet weet, is dat hij al de nodige spullen in zijn zakken had verstopt. En het houdt niet op. Meerdere keren krijgt hij het voor elkaar om kostbare merken deodorant uit de schappen te stelen en zonder te betalen de winkel uit te gaan.