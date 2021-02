Politie bestrijdt cybercrime via Nederlandse infrastructuur

On Feb 9 as part of the #Emotet takedown the Netherlands Police started posting warning messages on cybercriminal forums. This ongoing activity includes evidence of #OperationLadybird : https://youtu.be/vXEUUZ1tWjs. Hosting criminal infrastructure in The Netherlands is a lost cause.

9 февраля в рамках операции по удалению #Emotet полиция Нидерландов размещает сообщения на форумах киберпреступников. Текущее мероприятие содержит доказательство от #OperationLadybird https://youtu.be/HnvfWJU1DBA Хостинг преступной инфраструктуры в Нидерландах – дело безнадежное