Verdachte van inbraak aangehouden

Omstreeks 01.15 uur kreeg de politie melding van de inbraak. Ter plaatse bleek een raam van de winkel ingeslagen te zijn. Door het raam waren goederen weggepakt. Door een getuige was een man gezien die vanaf het tankstation was weggelopen. Tijdens een korte zoektocht werd de verdachte aangetroffen terwijl hij zittend tegen een pand aan de Bassingracht in slaap was gevallen. Naast hem stond een zak waarin onder anderen een groot aantal pakjes sigaretten zaten, die vermoedelijk vanuit het pompstation afkomstig waren. De man werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De gestolen goederen werden in beslag genomen.

2021033315