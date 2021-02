Definitief ontwerp nieuwe hoofdbureau politie-eenheid Den Haag gereed

De oplettende kijker valt het direct op: de kenmerkende toren die in het ruim anderhalf jaar geleden gepresenteerde voorlopig ontwerp stond, is verdwenen. Dit is het gevolg van enkele grote wijzigingen die in de tussenliggende periode zijn doorgevoerd, veelal op aangeven van en in overleg met de zogenoemde gebruikersgroepen. In deze gebruikersgroepen denken politiemedewerkers van de verschillende onderdelen die in het toekomstige hoofdbureau komen te werken mee.



Buitenzijde gebouw gezien vanaf de Wegastraat