Update: slachtoffer steekincident overleden

Het slachtoffer werd kort na 13:00 uur gewond aangetroffen door een getuige. Hij bleek het slachtoffer van een steekincident te zijn geworden. De man is in kritieke toestand per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens het slachtoffer, die nu overleden is, was degene die hem heeft neergestoken een man met de volgende uiterlijke kenmerken:

Tussen de 1,75 en 1,80 meter lang

Donker getinte huidskleur

Mogelijk droeg hij donkere mond- en hoofdbedekking

Donkere kleding

De politie zag meerdere mensen rondom het slachtoffer staan om mogelijk hulp aan te bieden en wil graag met hen in contact komen. Er zijn ook passanten geweest die gewacht hebben totdat de hulpdiensten aankwamen en daarna weggelopen zijn, waarschijnlijk omdat ze op dat moment niets meer konden betekenen. Met al deze mensen komt de politie graag in contact. Ieder detail kan het onderzoekdsteam namelijk leiden naar een mogelijke dader.



Getuigen gezocht

De recherche zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben over dit fatale steekincident. Of mensen die rond 13:00 uur in die omgeving aanwezig waren. Alle informatie, hoe klein dan ook, is nodig voor het onderzoek. Heeft u meer informatie? Bel dan met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Het team criminele inlichtingen is ook bereikbaar via 06-57876279. Mogelijk heeft u beelden uit de omgeving van het Julialaantje waar verdachte personen opstaan. Deel die beelden dan via dit tipformulier .