Politie houdt verdachte van mishandeling aan

De verdachte zou zich, mogelijk onder invloed van alcohol en/of drugs, vervelend hebben gedragen in en voor een winkel aan het Burgemeester van de Mortelplein. Medewerkers van de winkel riepen omstreeks 18.00 uur de hulp in van een andere ondernemer om de man weg te krijgen. Toen de te hulp geschoten ondernemer de lastige ‘klant’ aansprak, zou hij vanuit het niets een kopstoot van de verdachte hebben gekregen. De Tilburger kwam hierdoor ten val en raakte gewond. Politiemensen konden de verdachte korte tijd later in de Thorbeckestraat aanhouden. Hij verzette zich daarbij hevig. De verdachte is naar het bureau gebracht en in de cel gezet. Ook op het bureau weigerde hij ergens aan mee te werken. Hij zit nog vast.