Politie arresteert Pool met lange zit voor de boeg

Oss - De politie hield donderdag 18 februari een 34-jarige Poolse man in Oss aan, die nog 885 dagen gevangenisstraf open heeft staan. De aanhouding volgde na een onderzoek van FASTNL, een politieteam dat voortvluchtigen opspoort. De man is in Nederland veroordeeld voor de handel in vuurwapens en staat daarnaast ook nog door Polen gesignaleerd.