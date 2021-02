Dodelijk verkeersongeval N9

Rond 14:00 uur kwam op de N9 ter hoogte van Bergen een vrachtauto door nog onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht en kwam in frontale botsing met een personenauto. De bestuurder van de personenauto overleed ter plaatse. De bijrijdster werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd en zwaargewond vervoerd naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen, een 61-jarige man uit Alkmaar, en zijn twee passagiers werden nagekeken door het ambulancepersoneel. Zij zijn daarna alle drie meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De bestuurder van de vrachtwagen is aangemerkt als verdachte.



Getuigenoproep

Voor het onderzoek naar de oorzaak van het verkeersongeval is de politie op zoek naar getuigen. Was u op het moment van het ongeval in de buurt en heeft u iets gezien of gehoord? En heeft u zich nog niet gemeld bij de politie? Neem dan a.u.b. alsnog contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844.



Voor de hulpverlening en het sporenonderzoek werd de weg volledig afgesloten. In de avond kon de weg weer worden vrijgegeven.



2021022194