Man neergeschoten op Hakfort, politie zoekt getuigen

De recherche is een groot onderzoek gestart. Daarbij worden sporen veilig gesteld door de Forensische Opsporing. De recherche wil graag in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben van het schietincident, of die wellicht beeldmateriaal hebben. Ook andere informatie over de achtergronden die van belang kunnen zijn voor het onderzoek hoort de politie graag. Neem daarvoor contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. U kunt ook uw informatie of beeldmateriaal anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via deze link.