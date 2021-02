Verdachte aangehouden voor woninginbraak

Rond 20.45 uur kreeg de politie een melding van een poging tot woninginbraak aan de Van Soutelandelaan in Den Haag. De bewoner hoorde het inbraakalarm af gaan en zag kort daarna iemand weg fietsen. De bewoner belde meteen de politie en deelde een signalement van de verdachte. Niet veel later, om 21:35, ontving de politie een melding dat er werd ingebroken bij een woning aan de Van Alkemadelaan. De melder werd ingelicht door een beveiligingsbedrijf. Hierop werd de politie gewaarschuwd, die meteen ter plaatse ging. Omdat er ook bij deze inbraak een duidelijk signalement bekend was, kon de politie een verdachte aanhouden in de omgeving. De politie doet onderzoek naar de zaken en een eventueel verband met meerdere inbraken in de wijk.



Bel 112 bij verdachte situaties

Om inbrekers op heterdaad te kunnen betrappen, hebben we uw hulp nodig. Bel altijd 112 als u in uw buurt iets verdachts ziet of hoort. Wees alert op elke vreemde situatie, ook al lijkt het voor u onbelangrijk. Let op personen die bijzonder veel aandacht hebben voor de huizen en/of de omgeving. Noteer hoe ze eruit zien. En noteer ook merk, type en kenteken van hun voertuigen.



Getuigen

De politie komt graag in contact met getuigen van deze zaken. Heeft u verdachte omstandigheden gezien in de omgeving van de Van Alkemadelaan of de Van Soutelandelaan? Of heeft u beelden van deze omgeving? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel met 0800-7000.