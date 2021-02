Brandstichting woning Zoetermeer in Team West

Brandstichting woning- Zoetermeer

Bewoners van een woning aan de Hekelingenstraat in Zoetermeer schrokken zaterdag 2 januari rond 03.50 uur ruw wakker door een enorme knal. Door een explosie raakte de voorgevel zwaar beschadigd, lagen de ramen eruit en was de deur vernield. Uit onderzoek is gebleken dat twee personen voor de explosie de tuin van de woning waren ingelopen. Op camerabeelden is te zien dat ze in de tuin een vloeistof gooiden en vervolgens iets aanstoken. Daarna renden de twee weg en volgde de explosie. In de uitzending tonen we camerabeelden van de ontploffing.



Woningoverval Vreeswijkstraat- Den Haag

Op donderdagochtend 17 december rond 08.30 uur werd de bewoonster van een woning aan de Vreeswijkstraat in Den Haag overvallen. Nadat werd aangebeld zag de vrouw dat er iemand met een DHL-jas voor de deur stond met een pakket in zijn handen. Op het moment dat zij de deur opendeed, werd zij door de twee mannen naar binnengeduwd. Een van de twee was de vermeende DHL- bezorger. Deze man pakte de bewoonster hardhandig beet. Kennelijk schrokken de overvallers ergens van en lieten de bewoonster los. Ze gingen er zonder buit vandoor en renden weg in de richting van de Rhenenstraat. Daar stond een grijze Opel Astra klaar. De auto met daarin de overvallers sloeg linksaf de Woudenbergstraat in. Inmiddels is een van deze twee verdachten aangehouden. Dit is een 20- jarige man uit Den Haag. In de uitzending tonen we camerabeelden van de andere overvaller.



Gewelddadige woninginbraak- Oegstgeest

Op donderdag 14 januari rond 18.40 uur stond de bewoner van de Hofbrouckerlaan in Oegstgeest in zijn voortuin en zag twee mannen in zijn woonkamer staan. Nadat hij hard naar de mannen riep, renden de mannen naar het openstaande raam aan voorkant van het huis. Vervolgens werd de bewoner met een onbekende vloeistof in zijn gezicht gespoten. Ook werd er tegen hem aangeduwd en werd hij geschopt. Hierdoor viel hij achterover op de grond. De mannen renden weg via het Emmaplein en de Spaargarenstraat. Uit de woning werd een aantal goederen weggenomen. In deze uitzending doen we een getuigenoproep.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 3 februari wordt Team West nog een aantal keer herhaald.