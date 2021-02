Politie stelt onderzoek in naar gewapende overval

Een man kwam de winkel binnen en bedreigde het personeel met een steekwapen en eiste geld. Hij is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Het gaat om een donkergetinte man van ca 25 jaar. Hij is ongeveer 1.75 m en heeft een slank postuur. Hij droeg een donkere pet, donker mondkapje en een donkere jas. Er is een burgernetmelding uitgegaan.

De politie start een onderzoek. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.