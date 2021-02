Schipper aangehouden na aanvaring met veerpont

De man werd aangehouden nadat bleek dat hij onder invloed was van alcohol. De Landelijke Eenheid van politie stelt een onderzoek in om er achter te komen of er sprake is van technische mankementen. Daartoe verrichten zij onderzoek aan het schip, bekijken ze radarbeelden en onderzoeken ze het marifoonverkeer. Dat technisch onderzoek kan enige tijd vergen. De politie Limburg stelt een onderzoek in naar de aanhouding van de schipper.



Rond 14 uur bleek dat er een binnenvaartschip in de problemen was geraakt. Het zou om een schip gaan wat stuurloos zou zijn geworden ter hoogte van Belfeld en stroomafwaarts zou drijven richting Blerick. De bediencentrale van Rijkswaterstaat heeft andere schippers opgeroepen om het schip te beveiligen om te voorkomen dat het helemaal zou afdrijven naar Venlo en daar tegen de Maasbrug aan zou botsen. Ter hoogte van Steyl is het schip tegen het veerpont Baarlo-Steyl gevaren. Daarna kon de boot volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat weer op eigen kracht varen. Het schip is onder begeleiding van de boot van Rijkswaterstaat naar de sluis bij Belfeld gevaren en is daar aangemeerd. Hoe groot de schade aan het veerpont is, is nog onduidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen.