Getuigenoproep: explosie Dotterbloemstraat in Amsterdam-Noord

De recherche komt graag in contact met mensen die deze scooter (of gelijkend voertuig) eveneens hebben zien rijden en mogelijk meer kunnen vertellen over de opzittenden en de route die de scooter heeft afgelegd. Vanwege de avondklok heeft een passerende scooter vermoedelijk eerder de aandacht getrokken. Ook omwonenden met een bewakingscamera of mensen met een dashcam in de auto nabij de Dotterbloemstraat / Weegbreestraat in Noord worden verzocht om eventuele camerabeelden ter beschikking te stellen aan de recherche. Tenslotte worden ook mensen die andere verdachte situaties of personen, kort voor of na 1 uur, rond de locatie van de explosie hebben waargenomen verzocht om contact op te nemen met de politie.