Politie houdt man aan na beschieting met gasdrukwapen

De politie is op zoek naar mensen die getuigen waren van beide incidenten in de omgeving van de Oude Vismarkt. Beschikt u over beelden of andere informatie die het onderzoek in deze zaak kan helpen? Neemt u dan contact op met de politie via het onderstaande tipformulier of bel met 0900-8844.

(2021078894)

(2021078869)