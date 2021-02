Gevonden resten Oostvoorne vermoedelijk vermiste vrouw

Een wandelende vrouw die zondagmiddag over een reeënpaadje door het moerassige gebied liep, stuitte op het stoffelijk overschot. Zij belde direct de politie, die aan een eerste onderzoek begon. Al snel werd de Forensische Opsporing erbij gehaald die tot laat in de avond bezig was in het gebied. Maandagochtend hervatten rechercheurs het onderzoek en kwam ook versterking van specialisten van het NFI.



Op dit moment bestaat het vermoeden dat het gaat om een vrouw die in 2013 vermist raakte. De vrouw was op het moment van haar verdwijning 36 jaar oud. De aanwezige rechercheurs en specialisten kammen het gebied zorgvuldig uit en zorgen dat alles wat relevant kan zijn voor het onderzoek en wat kan helpen bij het vaststellen van de identiteit wordt veilig gesteld. Zo wordt bijvoorbeeld ook met een metaaldetector gezocht naar ijzeren voorwerpen zoals bijvoorbeeld sieraden. Dit soort voorwerpen kunnen bijdragen aan de identificatie. Vooral voor de nabestaanden zeer belangrijk.



De doodsoorzaak van de vrouw is nog onbekend, maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf. Hopelijk gaat nader onderzoek hier meer duidelijkheid over geven.