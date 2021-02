Overlastgevende motorrijders beboet

Met twee speciaal opgeleide Off The Road-rijders en met speciale motoren zijn er zondag vijf crossers gecontroleerd. Zij bevonden zich op bouwterreinen terwijl zij hier niet bevoegd voor waren. Bij een aantal van de motoren was het ook technisch niet helemaal in orde. Bijvoorbeeld het ontbreken van vereiste spiegels en/of richtingaanwijzers. De gecontroleerde crossers gaven aan zich niet bewust te zijn van de overlast die ze veroorzaakten. Dit werd door omwonenden en recreanten anders ervaren. Daarnaast start nu het broedseizoen van bijvoorbeeld vogels, hun leefomgeving wordt door dit soort activiteiten ernstig verstoord.

Daarnaast controleerde de politie dit weekend op diverse plekken in de regio op snelheid. Hier werden verschillende snelheidsduivels voor op de bon geslingerd. Ook werden in totaal dertien rijbewijzen ingevorderd. De hoogst gemeten snelheid was 199 kilometer per uur.

Verkeersveiligheid

Met de extra controles wil de politie wil de verkeersveiligheid verbeteren en de motorrijders bewust maken van hun rijgedrag. Wees gewaarschuwd en houd je aan de verkeersregels.

Klachten melden

Inwoners kunnen klachten over rijgedrag en verkeersgevaarlijke situaties melden via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900 – 8844. Bij spoed: 112.