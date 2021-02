Bewoner betrapt inbreker en wordt geslagen

Rond 22.30 uur hoorden de bewoners geluiden aan de voorzijde van hun woning. Toen een van hen naar de eerste etage liep, zag hij een inbreker in de raamopening van de slaapkamer zitten. Hij greep de dader vast, maar moest dit bekopen met een flinke vuistslag in het gezicht. Toen de bewoner de inbreker losliet vanwege de pijn, sprong de inbreker naar beneden de voortuin in. Hij rende, samen met in ieder geval één handlanger, weg in de richting van het centrum. Bij de inbraak is onder andere een laptop buitgemaakt. De politie is een onderzoek naar de daders gestart.