Jongen (17) aangehouden voor vuurwapenbezit

Terwijl de agenten in het park surveilleerden, werden zij rond 16.00 uur door iemand aangesproken. Diegene vertelde dat een groepje van ongeveer zeven jongeren mogelijk drugs aan het dealen waren en zenuwachtig reageerden bij de komst van de politie. Hierop controleerden de agenten het groepje jongeren. In een tas vonden zij een vuurwapen en een patronenhouder. Een van de jongeren zette het vervolgens op een rennen. In de Hazelaarstraat werd hij aangehouden voor wapenbezit. Hij zit vast voor verder onderzoek. Het wapen en de patronenhouder zijn in beslag genomen. Er werden geen verdovende middelen aangetroffen.