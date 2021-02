Man vernielt instrumentenpaneel in trein

De verdachte is aangehouden in de trein op station Goes. De man is ingesloten in een politiecellencomplex en wordt daar maandag gehoord. Hij had een glazen ruitje van een instrumentenpaneel vernield en was daarbij licht gewond geraakt. De NS zal aangifte doen van de vernieling. In het onderzoek worden camerabeelden gebruikt die gemaakt zijn in de trein.