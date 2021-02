Baby aangetroffen in ondergrondse vuilcontainer

Rond 22.40 uur krijgt de meldkamer een melding binnen van iemand die geluiden hoort uit een vuilcontainer. De melder heeft sterk het vermoeden dat het gaat om een huilende baby. Meerdere hulpdiensten worden opgeroepen en komen ter plaatse bij de Meernhof. Politieagenten onderzoeken samen met de brandweer de vuilcontainer. Er worden diverse vuilniszakken uit de container gehaald en agenten horen dan inderdaad een baby huilen. De brandweer haalt uiteindelijk een grote gele Jumbo shopper tas uit de vuilcontainer waar de baby in wordt aangetroffen. Het baby’tje wordt ingepakt met jassen van de agenten en direct overgebracht met de ambulance naar het ziekenhuis. Op dit moment ligt het baby’tje in het ziekenhuis en is het stabiel. Het gaat om een pasgeboren baby.

De recherche is heel hard op zoek naar getuigen en personen die meer weten over deze zaak. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden in de omgeving van de Meernhof? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan het rechercheteam.