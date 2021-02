28- jarige verdachte aangehouden na diefstal met geweld

Omstreeks 20:15 uur loopt het slachtoffer vanaf stationshal Amsterdam-Zuid in de richting van het perron op spoor 1 en 2. Eenmaal bij de poortjes, komt een man naar hem toelopen die vrijwel direct dreigt hem te mishandelen. Het blijft niet bij dreigen, de verdachte mishandelt het slachtoffer op het perron.

Het slachtoffer besluit om de trein in te stappen, waarna de verdachte hem achtervolgt en hem zodanig mishandelt dat hij bewusteloos raakt. De verdachte zou vervolgens de mobiele telefoon van het slachtoffer hebben weggenomen. Gelukkig belt een getuige de politie waarna de verdachte even later bij het station Bijlmer Arena kan worden aangehouden. Het slachtoffer heeft zijn mobiele telefoon weer terug, maar heeft letsel opgelopen in zijn gezicht. De verdachte zit op dit moment vast verhoor.



De recherche is op zoek naar getuigen die de mishandeling en beroving hebben gezien.