Wie overviel een eetgelegenheid aan de Putsebocht in Rotterdam?

De overvaller eiste op die zondagmiddag geld onder bedreiging van een mes. Toen de medewerker de alarmknop indrukte, vluchtte de overvaller de zaak uit, zonder buit dus. Hij rende richting de Resedastraat en daarna over de Putsebocht in de richting van het Ericaplein in Rotterdam.



Signalement

Camerabeelden worden op dit moment uitgekeken. Het signalement van de verdachte is een man tussen de 20-25 jaar en ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft zwart, opgeschoren, half lang haar. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en een zwarte trainingsbroek.



Tips of meer informatie?

We komen heel graag in contact met getuigen. Dus heeft u iets gezien of weet u meer? Bel dan naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook het tipformulier hieronder gebruiken.