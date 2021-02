Medewerker gewond bij overval winkel Nieuweweg Soest (omgeving Smitsweg), getuigen gezocht

Dinsdagavond kwamen twee mannen de winkel aan de Nieuweweg in Soest binnenlopen. De mannen waren volledig in het zwart gekleed en hadden hun gezicht bedekt.

Een van hen hield de enige aanwezige medewerker in bedwang. Er waren op dat moment geen andere klanten in de winkel. De tweede overvaller probeerde ondertussen de kassa te openen. Het kwam tot een worsteling tussen de medewerker en een overvaller, waarbij flinke klappen zijn uitgedeeld over en weer.

De gewonde medewerker is in het ziekenhuis behandeld.

De twee mannen zijn met buit weggerend vermoedelijk via de Smitsweg, langs de supermarkt, via het parkeerterreintje in de richting Weegbreestraat.

Help ons mee de daders te vinden!

We zijn op zoek naar mensen die mogelijk informatie hebben .

Bijvoorbeeld mensen die rond 19.00 uur in de omgeving van de Nieuweweg/Smitsweg twee mannen hebben zien rennen.

Of mensen die gisteren of de afgelopen dagen personen hebben gezien die zich verdacht ophielden in de omgeving van de Nieuweweg in de omgeving van de Smitsweg.

Ook willen we graag weten of er mensen zijn die mogelijk camerabeelden van de overvallers hebben omdat ze een camera aan hun gevel hebben.

Heb je meer informatie of camerabeelden, neem dan contact met ons op.

Dat kan op de volgende manieren: