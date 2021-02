Aanhouding na achtervolging door Breda

De 21-jarige man uit Breda reed rond 00.30 uur op de Koekoeksbloem toen hij een stopteken kreeg van de politieagenten. Zij wilden de bestuurder controleren in verband met de avondklok. Nadat zij het stopteken gaven, gaf de man extra gas en ging er vandoor. De politie zette de achtervolging in, maar ook toen wilde de man niet stoppen. Tijdens de achtervolging heeft de man diverse keren over een fietspad gereden. Ook heeft hij een politieauto geraakt toen deze hem tegemoet kwam rijden. Uiteindelijk is het gelukt om de achtervolging te stoppen, op de Schippersslagen is de auto klemgereden.

Het voertuig van de verdachte is total loss en is weggetakeld. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd.