Hennepkwekerij geruimd

Bergen op Zoom, De Heen - De politie heeft dinsdag 23 februari op twee locaties controles gehouden nadat er informatie was over de aanwezigheid van hennepkwekerijen. In een woning in Bergen op Zoom werd een hennepkwekerij aangetroffen. En in een loods in De Heen was vermoedelijk een hennepkwekerij in aanbouw.