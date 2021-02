Overval op supermarkt aan Scalaplein in Schinnen

Twee verdachten maakten een onbekende hoeveelheid geld buit waarna ze op de vlucht sloegen. Tijdens de overval waren enkele medewerkers en bezoekers van de supermarkt in het pand aanwezig. Één persoon raakte lichtgewond en wordt voorzien van de benodigde medische zorg.



Getuigen gezocht

Heeft u meer informatie over deze overval? Bel dan met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.