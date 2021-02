Webshops geopend om mensen op te lichten: verdachte aangehouden

Elst - Het Cybercrime Team van de politie Oost-Nederland heeft op 8 december 2020 in Elst een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in verband met een groot oplichtingsonderzoek. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij oplichting via webshops: er liggen 30 aangiftes van mensen die in totaal gedupeerd zijn voor ruim 18.000 euro. Slachtoffers die goederen kochten bij één van de websites kregen de goederen nooit geleverd. De man wordt tevens verdacht van witwassen van 84.000 euro.