Verdachte van woninginbraak aangehouden

Omstreeks 05.10 uur kreeg de politie melding dat er twee inbrekers zouden zijn overlopen door de bewoner van het pand. De man lag te slapen toen hij wakker werd van gestommel. In zijn woning waren twee inbrekers aanwezig. Toen zij zagen dat de bewoner wakker was geworden, gingen zij er direct vandoor. De bewoner, die achter de inbrekers aanging, kreeg ze echter niet meer te pakken.

Voor zover bekend werd er niets ontvreemd.

Op basis van een eerste onderzoek kwam een verdachte in beeld. Hij kon later in de nacht worden aangehouden. De politie stelt een onderzoek in naar de tweede verdachte.

2021038878