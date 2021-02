Politie zoekt getuigen van inbraak in winkel Koninginneweg

Rond 03.30 uur kwam bij de politie een melding binnen dat op dat moment werd ingebroken bij een telefoonwinkel aan de Koninginneweg. Op het moment dat de gewaarschuwde agenten arriveerden, zouden twee personen weg rennen in de richting van de Voorofscheweg. De politie ging direct in de omgeving op zoek, maar trof de vermoedelijke inbrekers niet meer aan.



Signalement

Beide verdachten zijn ongeveer 20 jaar oud. Een van de verdachten droeg een zwarte hoody met een logo en tekst aan de voorzijde en rode bedrukking op de achterzijde. Heeft u iets gezien tijdens de inbraak of iets verdachts gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het opsporen van de daders? Belt u dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met 0800-7000