Resultaten gerichte (verkeers)controle in Schipperskwartier

Woensdag 24 februari vond in de middag en de avond wederom een dergelijke gerichte controle actie plaats. Motoragenten begeleidden voertuigen naar de controle plaats aan de Rijswijkseweg. Van elke bestuurder werden eerst de autopapieren en rijbewijs gecontroleerd en bij vermoedens van rijden onder invloed werd een blaastest afgenomen. Ook werd gelet op eventuele technische gebreken van het voertuig.

Resultaten

Rijden zonder rijbewijs: 11 bekeuringen;

Lichte verkeersovertredingen: 25 bekeuringen;

Opgeven valse naam: 1 bekeuring;

Avondklok: 3 bekeuringen;

Aanhoudingen: 2 personen.



Meld overlast en onveilige situaties

Onveilige en overlastgevende situaties gaan ten koste van de leefbaarheid in de wijk. Bewoners kunnen veel last hebben van bijvoorbeeld drugsgebruik en andere criminele activiteiten waarbij geweld vaak niet wordt geschuwd. De politie blijft komende periode controles uitvoeren. Wilt u in contact komen met de politie over onveilige, overlastgevende of criminele situaties? Bij spoed, bel 1-1-2. Voor overige meldingen, bel 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan 0800 – 7000.