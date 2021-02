Excuses en sanctie na uitlatingen in WhatsApp-groep

De uitlatingen zorgden voor veel verontwaardiging in de maatschappij, maar ook binnen de organisatie. Politiechef Fred Westerbeke: ‘Ik schrok van de uitlatingen in de berichten. Ik vind ze discriminerend, racistisch en kwetsend. Ik realiseer me dat deze uitspraken extra hard kunnen binnenkomen bij mensen met een migratieachtergrond en dat ik me slechts deels kan inleven in de pijn die iemand voelt bij dergelijke opmerkingen. Wij doen er alles aan om te zorgen dat we een politie voor iedereen zijn. En hoewel dat op veel fronten goed lukt, hebben we als organisatie stappen te zetten. Zowel de betrokken agenten als ik bieden excuses aan voor de uitspraken die zijn gedaan, en de pijn en mogelijk het wantrouwen die de woorden veroorzaakten.”