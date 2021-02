Man opgepakt voor steekincident Helmond

Aanhouding

De 50-jarige bewoner van de woning waar het incident plaatsvond is als verdachte aangehouden.

Hij wordt uitgebreid verhoord.



Onderzoek

De aanleiding van het incident is nog onduidelijk en onze recherche zit met veel vragen. Daarom doen wij zorgvuldig onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Dat doen we door het horen van getuigen en onderzoek naar sporen en camerabeelden. Ook zijn wij nadrukkelijk op zoek naar het mogelijk gewond geraakte slachtoffer. Wij hebben wel al contact met hem gehad en proberen hem te overreden om zich bij ons te melden.



Getuigenoproep

Heeft u info, tips of camerabeelden? Bel 0900-8844. Anoniem kan uiteraard ook via 0800-7000.