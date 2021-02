Motoragent ten val gekomen bij aanrijding

Heeft u donderdagavond 25 februari rond 19:15 uur iets gezien op de A50 of de afrit 18 - Heteren vanuit de richting Wageningen? Neem dan contact met ons op. Ook zijn we op zoek naar automobilisten die mogelijk dashcambeelden van kort voor, tijdens of na de aanrijding hebben en deze met de politie kunnen delen. U kunt contact met ons opnemen via 0900 – 8844 of politie.nl met onderstaand zaaknummer.

2021087546 ^JH