Getuigen gezocht van vuurwerkbom Vuurplaat

Bewoners aan de Vuurplaat moeten zich afgelopen woensdag een hoedje zijn geschrokken toen een vuurwerkbom van ongeveer 2,5 kilo afging voor een appartementencomplex. Er raakte gelukkig niemand gewond maar de schade aan de gevel is enorm en geeft aan dat dit ook heel anders had af kunnen lopen. De politie neemt de zaak dan ook hoog op en onderzoekt deze. Daarbij is de hulp van getuigen erg belangrijk.

Getuigen gezocht

Op verschillende beelden die de politie in bezit heeft is te zien dat de verdachte na het neerleggen van de vuurwerkbom te voet vlucht naar het Witteveenplein. Waar en hoe de verdachte vanaf daar is gevlucht is niet bekend. Gezien de omvang van de klap is het aannemelijk dat veel mensen iets gehoord of gezien hebben. De politie komt graag in contact met deze getuigen. Heeft u iets gezien dat de politie kan helpen met het onderzoek? Meld dit dan. Dit kan via onderstaand tipformulier of bel met 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Ook wanneer u over camerabeelden beschikt komt de politie graag met u in contact.