Wie overrompelde 96-jarige vrouw?

Woensdagmiddag rond 13.00 uur belde de vrouw in het zwart gekleed met mondkapje aan. Omdat de oudere bewoonster vaker thuiszorg krijgt, dacht ze dat dat één van hen zou zijn. Ze opende de deur en meteen denderde er een vrouw langs haar heen en begon met het doorzoeken van kastjes en sieradenkistjes. Zo snel als ze binnenkwam, was ze ook weer weg. De bewoonster bleef gelukkig ongedeerd, maar geschrokken achter.

De vrouw stapte na haar laffe daad bij iemand in die in een grijze auto op haar wachtte in de straat. We hopen dat getuigen die grijze auto is opgevallen.

Onderzoek

Er is meteen een buurtonderzoek gedaan en gesproken met het slachtoffer. We hopen dat getuigen zich melden en misschien iets hebben gezien van die vrouw die woensdagmiddag. Ook is alle informatie welkom over de grijze auto die rond 13.00 uur in de straat heeft staan wachten, mogelijk met de motor aan.

Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844 en vraag naar basisteam Maas & Rotte, of bel met 0800-7000 als je liever anoniem blijft. Of tip gemakkelijk via het bijgevoegd formulier.