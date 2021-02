Hennep en vuurwerk in beslag genomen dankzij anonieme tip

Een anonieme tip leidde de politie ’s middags naar een woning en bijbehorende garagebox. In de garage werd ruim 1000 kilogram illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen. Toen agenten bij de garagebox bezig waren zagen ze een vrouw uit een van de woningen in de buurt komen rennen met een tas in haar handen. Ze stapte in een auto en reed weg. De vrouw is uiteindelijk bij de Lindenburg aan de kant gezet. In tas bleek 1,5 kilogram aan henneptoppen te zitten. Daarop is de verdachte aangehouden en de hennep in beslag genomen. Na verhoor is de vrouw weer in vrijheid gesteld. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.