Man aangehouden op verdenking van witwassen

Tijdens het onderzoek in de woning stuitten politiemensen op nog een groot contant geldbedrag van ruim 13.000 euro. Ook wordt er meer dan 3000 euro aan vals geld gevonden en treffen zij goederen aan waarmee vals geld gecreëerd wordt. Naast het (valse)geld vinden agenten ook drugs. Het gaat vermoedelijk om LSD. Het (valse)geld, de goederen en de drugs zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Ook het voertuig waarin de verdachte reed, is in beslag genomen.