Omstreeks 21.10 uur zag de politie dat een personenauto werd geparkeerd op de Schiplaan in IJmuiden. De auto was bekend bij de politie omdat er informatie was binnengekomen dat mogelijk door de bestuurder van de auto zou worden gehandeld in drugs. De bestuurder was juist weggelopen, maar toen hij even later bij zijn auto terug kwam, werd hij gecontroleerd. De man bleek veel contant geld bij zich te hebben en ook vertoonde zijn broek een opvallend grote bobbel, De man bleek een tasje bij zijn kruis te hebben waarin dertig bolletjes met vermoedelijk heroïne en cocaïne zaten.

De politie nam het geld en de drugs in beslag.

2021040516