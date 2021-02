Hennepvondst na anonieme melding

Omstreeks 15.00 uur kregen agenten de melding van verdachte omstandigheden in de omgeving van het pand. Omdat de melder ook sprak over vuurwapens, gingen de agenten met kogelwerende vesten aan poolshoogte nemen.



In het pand en de daarbijbehorende loods waren geen personen aanwezig, wel werd onder andere een hoeveelheid hennep gevonden. Het onderzoek rondom het pand heeft nog tot in de avonduren geduurd.



Aangezien het onderzoek nog in volle gang is, kan op dit moment niet meer informatie worden gegeven over de exacte melding en wat er precies tijdens de doorzoeking is aangetroffen. De districtsrecherche onderzoekt de zaak.