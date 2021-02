Project Stuwdam steun in rug van ondernemers bij verzet tegen criminelen

Steeds vaker worden eigenaren van loodsen en schuren benaderd door criminelen, die interesse hebben om een drugslab te starten of om grondstoffen op te slaan. De financiële verleiding is soms groot, zeker als het bedrijf het moeilijk heeft. Zaken doen met criminelen heeft een grote prijs; voor je het weet zit je er aan vast en raak je verzeild in een milieu waar je niet in terecht wilt komen. ‘Samenwerking’ met criminelen brengt immers grote risico’s met zich mee. In de eerste plaats is degene die bijvoorbeeld een pand verhuurt waar strafbare feiten plaatsvinden, zelf strafbaar met alle gevolgen van dien: aanhouding en vervolging, financiële schade door boetes. Daarnaast komt het regelmatig voor dat criminelen geweld gebruiken als iemand niet doet wat hij of zij zegt (of bedreigingen uiten of overgaan tot afpersing). Een drugslab is bovendien riskant voor de gezondheid (gezien de gebruikte chemicaliën) en het levert door de vaak halfbakken constructies serieus brandgevaar op.