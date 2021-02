Vernieling aan woningen

Omstreeks 18.35 uur kreeg de politie melding van de vernieling aan een woning aan de Kieftentuin in Zwaag. Door de vernieling raakte een raam aan de achterzijde van de woning vernield.

Omstreeks 18.15 uur hoorde de bewoner van het pand een harde klap. Toen hij ging kijken, zag hij dat er iets tegen de achtergevel van de woning was gegooid. Het voorwerk was daar ontploft. Hierdoor was het glas in het achterraam gebroken. Er raakte niemand gewond.

Omstreeks 19.00 uur kreeg de politie melding van een harde klappen op de Dovenetel in Zwaag. Een getuige had meldde eerst een harde klap op straat. Kort daarop Hier ging in het trapportiek van een woning zwaar vuurwerk af. Hierdoor werd een raam in de berging vernield. Door de getuige is ten tijde van de voorvallen een witte kleine bestelauto gezien (formaat Caddy). Mogelijk is een inzittende betrokken bij dit incident of hier getuige van geweest. Uit een eerste onderzoek bleek dat het vermoedelijk gaat om zwaar en illegaal vuurwerk.

De politie stelt een nader onderzoek in met onder anderen een buurtonderzoek. Ook wordt gezocht naar beelden van bewakingscamera’s.

2021023033-079