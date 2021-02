Vier hennepkwekerijen ontdekt

Op het Daverveld in Bergen op Zoom troffen agenten op een zolderkamer een kwekerij met 214 planten aan. Wederom werd er elektriciteit afgetapt. Tenslotte is er op de Stenenhoef in Ossendrecht ook een kwekerij opgedoekt. Daarbij vonden dienders 30 planten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Verdachten zullen zich later moeten melden op het politiebureau.