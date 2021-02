Gewapende overval op drogisterij

Rond 15.25 uur bedreigde een nog onbekende man met een zwarte pet onder zijn hoody de caissière met een steekwapen en eiste geld. Hij deed een greep in de kassa en wist te voet met een geldbedrag te vluchten in de richting van de Rijksweg. De politie heeft een Burgernetbericht verspreid met een signalement. In de winkel waren op het moment van de overval enkele klanten. Uit onderzoek blijkt dat de man sportieve schoenen droeg met een lichte zool en een donkere broek. Hebt u informatie voor de politie over dit incident, neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Ook kan anoniem een melding worden gemaakt bij M. via 0800-7000.