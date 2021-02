Zeven aanhoudingen na controle voertuig

De zaak kwam aan het licht nadat agenten bij een gerichte actie en een daarop volgende voertuigcontrole in Osdorp op twee man stuitten met een wapen en sporen van hennep in hun auto. Nadat het duo was aangehouden, leidde nader onderzoek naar een woning aan de Watercirkel in Amstelveen. Achter het flatgebouw en in de bosschages werd een man aangetroffen die in het bezit was een grote hoeveelheid drugs. Hij wilde aan zijn aanhouding ontkomen en rende weg. Na een korte achtervolging kon deze vluchtende man ook worden aangehouden. Een korte zoektocht leidde naar een woning waar agenten nog vier aanwezigen aanhielden. Daar werd naast drugs ook verpakkingsmateriaal en mobiele communicatieapparatuur in beslag genomen. In de directe omgeving van deze woning troffen agenten een weedplantage aan die kort daarvoor was geoogst.