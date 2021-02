Drie aanhoudingen na mishandeling en beroving Gaspeldoorn

Het was bijna vijf uur ’s avonds toen woensdag 3 februari een melding binnen kwam van een vechtpartij aan de Gaspeldoorn in Poortugaal. In de melding werd een auto beschreven die na deze vechtpartij was weggereden. Op de Vogelkers zagen agenten deze auto op hoge snelheid aan komen rijden. Agenten lieten de auto stoppen, waarop twee inzittenden het op een lopen zetten. Tijdens een achtervolging te voet is één van de verdachten aangehouden, de ander is ontkomen. In de auto zaten nog twee personen, die zijn aangehouden.



Andere agenten reden door naar de Gaspeldoorn. Zij troffen daar het slachtoffer. Die vertelde de agenten te zijn geslagen en beroofd door vier mannen die in de staandegehouden auto zijn weggereden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht om nagekeken te worden. Hij mocht na het onderzoek naar huis.



De aangehouden verdachten, een 21-jarige Rotterdammer, een 26-jarige Rotterdammer en een 28-jarige man uit Rhoon, zijn overgebracht naar het politiebureau. Naar de vierde verdachte wordt onderzoek gedaan.



Heeft u woensdagavond rond 17.00 uur op de Vogelkers of in de omgeving daarvan een man zien rennen? Heeft u informatie die voor dit onderzoek van belang kan zijn? Bel 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Zuid-West. U kunt ook anoniem bellen met 0800-7000.